Homem tenta matar companheira a golpes de facão em distrito de Vilhena

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar acusado de tentar matar a companheira a golpes de facão na zona rural de Vilhena, no distrito de Nova Conquista.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o suspeito retornava do trabalho em uma propriedade rural quando, ao chegar à residência localizada na Linha 01, envolveu-se em um desentendimento familiar que evoluiu para agressões físicas.

Durante a contenda, o homem apoderou-se de um facão e desferiu diversos golpes contra a vítima, atingindo-a gravemente na região da cabeça e na mão.

A Polícia Militar foi acionada com urgência e deslocou-se até o endereço para intervir na ocorrência.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com ferimentos sérios e prestaram o devido socorro.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceu internada sob cuidados médicos intensivos devido à gravidade dos ferimentos causados pela arma branca.

O agressor recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, ficando à disposição da autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante e adoção das medidas cabíveis.