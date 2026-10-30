Identificados homens mortos em ataque a tiros no bairro Moisés de Freitas em Vilhena

Foram identificadas as duas vítimas do duplo homicídio registrado em uma residência localizada na Rua 102-06, no bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

Trata-se de Wandes Andreury Barbosa Araújo, de 34 anos, e Nauan Matheus Mathias Lima, de 20 anos.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as investigações preliminares apontam que o crime teria sido cometido ainda durante a madrugada de sexta-feira, 30 de outubro, embora os corpos tenham sido localizados por populares apenas por volta do meio-dia.

Nauan atuava como cuidador de Wandes, que possuía deficiência física. De acordo com informações, Wandes, que tinha passagens pela polícia, seria o alvo principal dos atiradores.

Ambos foram atingidos por pelo menos três disparos de arma de fogo cada um e não resistiram aos ferimentos, morrendo no local.

A Polícia Militar isolou o imóvel para a realização dos trabalhos de Perícia Técnica. A Polícia Civil já instaurou inquérito para apurar a motivação e autoria do duplo assassinato.

Após a liberação da cena do crime, os corpos foram entregues à Funerária São Matheus, responsável pelos trâmites legais para o velório e sepultamento das vítimas.