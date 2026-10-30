Morador de Chupinguaia cai no golpe do falso advogado e perde cerca de R$ 1,9 mil

Um homem procurou o quartel da Polícia Militar no município de Chupinguaia para registrar um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe praticado por telefone e pelo aplicativo WhatsApp.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os estelionatários entraram em contato com o morador utilizando a foto de perfil e o nome de sua verdadeira advogada, que atua em Vilhena. O número telefônico utilizado pelos criminosos, no entanto, não pertencia à profissional.

Na abordagem inicial, a suposta advogada informou que outro integrante da equipe entraria em contato para passar orientações sobre o andamento do processo. Em seguida, um homem assumiu o atendimento pelo WhatsApp e alegou falsamente que a vítima havia vencido uma ação judicial relacionada ao INSS e que, para receber a quantia, precisaria fornecer seus dados bancários.

Para viabilizar a fraude, os criminosos orientaram o morador a procurar a ajuda de um vizinho. Na residência do conhecido, os suspeitos solicitaram uma videochamada e instruíram o morador a acessar a conta bancária pelo aplicativo no celular. Durante a transmissão da tela, os estelionatários visualizaram os dados bancários e a senha de acesso.

De posse das credenciais, os golpistas contrataram fraudulentamente um empréstimo pessoal no valor de R$ 11.900,06 em nome da vítima. Na sequência, realizaram duas transferências via Pix: uma no valor de R$ 1.899,99 para uma conta jurídica e outra de R$ 9.999,00 para uma segunda conta de titularidade do próprio morador.

Apesar da tentativa dos estelionatários de movimentar o restante do valor, a quantia maior permaneceu retida na conta do titular, consolidando um prejuízo financeiro imediato de R$ 1.899,99.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil para investigação das contas de destino e identificação dos autores do crime.