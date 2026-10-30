VÍDEO: Vilhena terá o primeiro Centro de Imagem Municipal do Brasil; prefeito e secretário comentam

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), iniciou nesta semana as obras do Centro de Imagem Municipal, que será construído junto ao complexo do Hospital Regional de Vilhena.

Com investimento superior a R$ 10 milhões, a unidade contará com exames de ressonância magnética e tomografia, ampliando a capacidade de atendimento e a oferta desses procedimentos à população.

Além de beneficiar os moradores de Vilhena, o novo centro também atenderá os municípios da região do Cone Sul de Rondônia, representando um importante avanço para a saúde pública regional.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Flori Cordeiro e o secretário municipal de saúde, Wagner Borges, comentaram a importância do benefício.

De acordo com Flori, com o Centro de Imagem, já são 74 obras em andamento no município de Vilhena, superando R$ 200 milhões em investimentos no município. (Assista ao vídeo abaixo).