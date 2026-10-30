Vítima reconhece bicicleta furtada na rua e PM desarticula esquema com receptação e drogas no centro de Vilhena

Um homem recuperou sua bicicleta motorizada furtada após reconhecer o veículo sendo conduzido por um jovem na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

O caso deflagrou uma operação da Polícia Militar que resultou na identificação de envolvidos em furto, receptação e posse de entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima realizava uma caminhada quando visualizou a bicicleta — que havia sido subtraída em frente a uma igreja no início do mês.

O morador passou a acompanhar a pé o condutor até que este entrasse em uma residência na Avenida Getúlio Vargas. A Polícia Militar foi acionada e, com a autorização do proprietário do imóvel, entrou no local e recuperou o veículo, além de localizar diversas outras peças de procedência não duvidosa.

O jovem que estava com a bicicleta informou que havia adquirido o veículo trocando-o por um aparelho celular iPhone 11. Ele admitiu aos policiais que sabia da possibilidade de o bem ser de origem ilícita devido ao valor manifestamente inferior ao de mercado.

Dando continuidade às diligências, a guarnição localizou o jovem apontado como vendedor sentado em um banco na Praça Nossa Senhora Aparecida. Durante a abordagem, ele confessou a participação no furto da bicicleta em conjunto com um segundo envolvido e confirmou ter recebido o telefone como pagamento.

Com a indicação do endereço do segundo suspeito de participação no furto, na Rua Dom Pedro I, os policiais deslocaram-se até o imóvel, onde foram autorizados a entrar pela moradora.

No quarto do jovem, a equipe encontrou e apreendeu cerca de 90 gramas de substância análoga à maconha sobre o guarda-roupa. Na sequência, a PM também esteve na residência do primeiro suspeito, na Rua Domingos Linhares, onde recolheu o celular trocado na negociação fraudulenta.

Os envolvidos e os objetos recuperados e apreendidos foram encaminhados e apresentados na Delegacia de Polícia Civil para a tomada das providências cabíveis.

Por se tratar de envolvidos menores de idade, os procedimentos observaram as diretrizes e garantias do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).