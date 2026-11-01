Bastidores políticos começam apontar possíveis nomes para a disputa pela Prefeitura de Vilhena em 2028

Passadas as eleições gerais de 2026, as articulações em torno da sucessão municipal de Vilhena começam a ganhar espaço nos bastidores políticos.

Embora a disputa ainda esteja distante, alguns nomes já são cogitados para concorrer à Prefeitura em 2028, em um cenário que reúne lideranças de diferentes partidos e grupos políticos.

Até o momento, porém, nenhum dos possíveis pré-candidatos confirmou oficialmente o interesse em disputar a principal cadeira do Palácio dos Parecis.

O grupo político do atual prefeito Flori Cordeiro (Podemos), que está em seu segundo mandato, chega ao próximo ciclo eleitoral com representantes fortalecidos nas urnas. Nas eleições deste ano, o grupo conseguiu eleger Laércio Torres para a Assembleia Legislativa de Rondônia, com 14.043 votos, dos quais 12.291 foram registrados em Vilhena.

Nesse mesmo grupo, um dos nomes que começa a ganhar projeção é o de Wagner Borges, atual secretário municipal de Saúde. À frente de uma das principais pastas da administração, ele vem conquistando visibilidade em razão do trabalho desenvolvido na área e é apontado nos bastidores como um possível representante do grupo na disputa pela sucessão municipal.

Outro nome mencionado nas conversas políticas é o do médico Celso Machado (PL), atual presidente da Câmara Municipal de Vilhena. Com atuação frequente nas redes sociais, onde faz questionamentos às autoridades e cobra providências, principalmente relacionadas à saúde pública, ele também poderá entrar nas articulações para 2028. Celso foi o vereador mais votado nas eleições municipais de 2024, com 1.835 votos.

O ex-deputado federal Natan Donadon (União Brasil), que permaneceu afastado das disputas eleitorais por vários anos, também voltou ao radar político. Em 2026, ele retornou às urnas como candidato a deputado federal e obteve 10.020 votos em Rondônia, sendo 6.137 em Vilhena. O resultado recolocou seu nome nas conversas sobre o futuro cenário político do município.

A advogada Vera Lúcia Paixão (Republicanos), ex-presidente da OAB de Vilhena e atual Conselheira Federal da OAB de Rondônia, é outra liderança citada entre os possíveis nomes para a disputa. Com atuação e reconhecimento no município, ela concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano e, embora não tenha sido eleita, alcançou 6.615 votos, dos quais 5.810 foram conquistados em Vilhena. Vera integra um grupo político com presença e articulação na região.

O Partido dos Trabalhadores (PT), por sua vez, também deverá buscar espaço na disputa municipal e poderá apostar novamente em uma candidatura própria. Entre os nomes mais evidentes da legenda está Alan Souza, que disputou a Prefeitura de Vilhena em 2024 e, neste ano, concorreu ao cargo de deputado estadual, obtendo 1.039 votos, sendo 513 no município.

Também aparece no radar político a deputada estadual Rosangela Donadon (PRD), que está em seu terceiro mandato. Embora não tenha conquistado a reeleição nas eleições de outubro, ela recebeu 13.753 votos em Rondônia, dos quais 5.657 foram registrados em Vilhena, mantendo sua relevância no cenário político local. Em tempo, na condição de primeira suplente, Rosangela ainda poderá retornar à Assembleia Legislativa de Rondônia já que o deputado estadual reeleito Jean Oliveira, pode perder o cargo devido a problemas judiciais. Ele está amparado por uma decisão liminar.

Liderança política que também aparece nas articulações de bastidores é Ronildo Macedo, ex-presidente da Câmara Municipal e ex-prefeito de Vilhena. Em 2026, ele assumiu a coordenação do Partido Novo no município, com foco na formação de uma chapa competitiva e na aproximação de novas lideranças interessadas em disputar as próximas eleições.

Outra liderança que também aparece nos bastidores é o vereador Samir Ali, ex-presidente da Câmara de Vilhena. Ele cumpre seu terceiro mandato na Casa de Leis e é um dos líderes do MDB no município. Na última eleição municipal de 2024, ele obteve 1.359 votos.

As movimentações ainda são preliminares e o cenário poderá passar por mudanças até 2028. Entretanto, o desempenho das lideranças nas eleições de 2026, a força dos grupos políticos e a atuação de possíveis sucessores já começam a desenhar os primeiros contornos da próxima disputa pela Prefeitura de Vilhena.