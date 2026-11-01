Capotamento deixa um morto e três feridos em estrada rural de Vilhena

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo, 1º de novembro, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras três feridas na estrada de acesso à Lagoa Azul, a cerca de um quilômetro da BR-174, na zona rural de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima fatal foi identificada como Paulo Vitor Lima da Silva, que trabalhava como soldador.

Ele conduzia um veículo Volkswagen Gol, de cor cinza e placas do estado de Mato Grosso, no sentido à Lagoa Azul, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou por diversas vezes.

Com a força do impacto, Paulo Vitor não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Os outros três ocupantes do automóvel sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar, que prestaram os primeiros atendimentos na cena do acidente e encaminharam as vítimas ao Hospital Regional de Vilhena. Entre os feridos, uma mulher deu entrada em estado grave.

A Polícia Militar isolou a área para a preservação do local até a chegada e realização dos trabalhos periciais por parte da Perícia Técnica (Politec).

Após a conclusão dos procedimentos de praxe, o corpo do motorista foi liberado para a Funerária Canaã para a remoção e trâmites fúnebres.

A reportagem acompanha o estado de saúde dos sobreviventes e trará novas informações a qualquer momento.