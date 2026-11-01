Criminosos invadem depósito de empresa e furtam cobre de transformadores em Cerejeiras

Dois indivíduos são procurados pela polícia após invadirem o depósito de uma empresa e furtarem uma quantidade expressiva de fiação e peças de cobre no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima trabalhava no estabelecimento do pai quando foi alertada por uma vizinha sobre a movimentação suspeita no terreno em frente à sua residência, espaço utilizado como depósito de materiais da empresa.

De acordo com a testemunha, dois homens foram vistos saindo do imóvel carregando dois sacos volumosos. Em seguida, a dupla embarcou em uma motocicleta de cor verde, com características semelhantes a uma Honda CG, e fugiu em rumo ignorado.

Ao ir até o local para checar a denúncia, o morador constatou que quatro transformadores mantidos no depósito haviam sido violados e destruídos para a retirada de todo o material de cobre do interior dos equipamentos.

O local não possui câmeras de segurança, o que inviabilizou a coleta imediata de imagens do crime.

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada, colheu as informações da ocorrência e realizou patrulhamentos na região.

O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que investigará a autoria do furto qualificado.