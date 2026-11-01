Motorista atropela cão, ignora pedido de socorro e é acusado de maus-tratos em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de crime de maus-tratos contra animais em frente a um espaço de eventos em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , testemunhas relataram que um homem, a bordo de uma caminhonete Chevrolet S10 de cor preta, passou com o veículo por cima de um cachorro que estava deitado às margens da via pública.

Segundo os relatos colhidos no local por testemunhas e pela equipe de segurança do estabelecimento, após atropelar o animal, o motorista manobrou o veículo, retornou ao local para comprar bebidas alcoólicas e deixou o endereço em seguida, sem prestar qualquer tipo de assistência ou demonstrar preocupação com a situação.

Populares se mobilizaram rapidamente para tentar socorrer o cão e acionaram um médico veterinário conhecido por atuar no acolhimento de animais de rua na cidade. Apesar do atendimento emergencial, o cachorro não resistiu aos graves ferimentos e morreu.

A guarnição da Rádio Patrulha realizou buscas e patrulhamento ostensivo pelas imediações na tentativa de localizar a caminhonete e o condutor, mas o suspeito não foi localizado.

O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Polícia Civil de Vilhena para a apuração do crime de maus-tratos a animais.