PM recupera bicicleta elétrica furtada em frente de panificadora em Vilhena

Uma bicicleta elétrica furtada há poucos dias foi recuperada pela Polícia Militar após ser localizada abandonada em um terreno na Avenida Benno Luiz Graebin, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia sobre um veículo abandonado na região.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a bicicleta elétrica, da marca GMT, de cor preta com detalhes em cinza, encostada na parede lateral de uma casa abandonada.

A equipe recolheu o veículo e o conduziu até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência.

Em consulta ao sistema policial, constatou-se que o bem possuía restrição de furto ocorrido no último dia 29 de outubro de 2026, em frente a uma panificadora localizada na Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera.

O veículo permaneceu apreendido na delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis e posterior restituição ao verdadeiro proprietário.