Desentendimento no pátio de escola termina em agressão entre alunas em Vilhena

Uma briga entre estudantes mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar em uma escola estadual durante o encerramento do turno vespertino.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão física no pátio da instituição de ensino situada na Avenida Leopoldo Peres, no centro de Vilhena.

No local, a direção escolar apresentou os envolvidos e relatou que os fatos tiveram início após dois alunos esbarrarem um no outro, dando início a uma discussão verbal que envolveu outros estudantes.

A situação escalou quando uma aluna de 15 anos se aproximou de uma estudante de 12 anos para questioná-la sobre a discussão inicial.

O desentendimento verbal evoluiu para agressão física, momento em que a adolescente mais velha desferiu um tapa no rosto da vítima, fazendo com que ela caísse ao solo e sofresse lesões nas costas, no pescoço e no rosto.

A briga foi interrompida com a intervenção imediata da equipe de orientação e da segurança da unidade escolar, que contiveram os alunos envolvidos até a chegada das autoridades policiais.

O pai da vítima compareceu ao local e acompanhou todos os procedimentos. Como a responsável legal pela jovem apontada como agressora informou que não compareceria ao estabelecimento, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a condução da menor até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi registrado e entregue aos cuidados da Polícia Civil.