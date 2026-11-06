Do Maranhão a Rondônia: Rejane Santos transforma história de superação em trajetória empreendedora

Aos 45 anos, Rejane Santos reúne experiências de superação, trabalho e empreendedorismo em uma trajetória que começou com a chegada de sua família a Rondônia, em 1993.

Mãe de Henrique, Maria Eduarda e Yuri, avó de Lucca, Levi e Maria Helena, ela conversou com o Extra de Rondônia sobre a experiência de participar do livro “Despertar – A minha história tem valor”, projeto idealizado pela mentora, palestrante e terapeuta Lenir Costa.

Para Rejane, escrever sobre a própria vida foi uma oportunidade de revisitar lembranças, reconhecer os desafios enfrentados pela família e compreender ainda mais o valor de sua história. Seus pais deixaram o Maranhão em busca de melhores condições de vida. Eram pessoas humildes, com pouca escolaridade, e o pai era analfabeto. Mesmo assim, tiveram coragem para recomeçar em outro estado.

DO TRABALHO FORMAL ÀS VENDAS

Antes de se dedicar ao empreendedorismo, Rejane trabalhou como babá, empregada doméstica, frentista, caixa e digitadora em um jornal de Vilhena. Também passou pela Câmara de Vereadores e por uma empresa terceirizada que prestava serviços na área da Secretaria Municipal de Fazenda (Sefin).

Em 2012, decidiu deixar o trabalho com carteira assinada e investir no próprio negócio. A experiência com vendas, porém, vinha de antes. Mesmo empregada, procurava alternativas para complementar a renda e chegou a vender tapiocas de porta em porta e em feiras, por meio do negócio que chamou de Maranhão Tapioca.

Com o tempo, passou a trabalhar com perfumes, cosméticos e diferentes empresas de marketing digital e de relacionamento. A aproximação com o segmento de produtos naturais e bem-estar contribuiu para definir o rumo de sua atividade profissional.

Rejane conta que criou os três filhos com muito trabalho e o apoio dos pais e de outros familiares. A rotina envolvia diferentes atividades, cursos e busca constante por conhecimento. Ela também destaca o incentivo do marido, Gilberto Sanches, que conheceu em 2009 e que, segundo ela, sempre acreditou em seu potencial e esteve ao seu lado nos projetos profissionais.

PERDAS E RECOMEÇO

Um dos períodos mais difíceis de sua vida ocorreu em 2021, durante a pandemia de Covid-19, quando perdeu os pais. O pai faleceu e, 17 dias depois, a mãe também morreu. Rejane relata que a perda a deixou sem condições de continuar os projetos naquele momento e fez com que interrompesse suas atividades por um período.

Posteriormente, encontrou nas vendas e no marketing de relacionamento uma maneira de retomar os planos. O desejo de oferecer melhores condições de vida aos filhos e netos também contribuiu para que voltasse a empreender.

Ela afirma ter orgulho dos quatro irmãos e da união entre eles. Na avaliação de Rejane, a trajetória dos cinco representa parte do legado deixado pelos pais, que enfrentaram dificuldades para construir uma vida melhor para a família.

FRANQUIA E INCENTIVO A OUTRAS MULHERES

A experiência com produtos naturais e o contato com mulheres em encontros e rodas de conversa despertaram em Rejane o interesse de criar oportunidades para outras pessoas que desejam empreender e complementar a renda.

Foi nesse contexto que abriu uma franquia da Atlântica Natural em Vilhena. O espaço oferece às revendedoras acesso aos produtos com desconto de 50% sobre o valor de referência informado pela empresária, permitindo que elas façam as próprias vendas e obtenham renda.

Rejane diz que pretende ampliar essa rede e incentivar outras mulheres a desenvolverem atividades próprias, conciliando o trabalho com os cuidados com a família. Além das pessoas que participam diretamente de seu negócio, ela reconhece o apoio de amigas, parceiras, colegas, equipe, revendedoras e consultoras.

Ao compartilhar sua história, a empresária espera contribuir para que outras mulheres reconheçam o valor de suas próprias experiências e não desistam de seus objetivos. Sua mensagem é que continuem sonhando e acreditem na capacidade de realizar projetos, mesmo quando parecem distantes.

O lançamento de “Despertar – A minha história tem valor” está marcado para 14 de novembro de 2026, às 19h, no Hotel Portinari, em Vilhena. A obra reúne histórias de 30 mulheres de diferentes localidades, com relatos sobre experiências pessoais e profissionais.