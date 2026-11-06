Márcia Aranda relata trajetória de empreendedorismo em livro que reúne histórias de 30 mulheres

A fisioterapeuta, cantora e empresária é uma das participantes da obra “Despertar”, idealizada por Lenir Costa, que reúne relatos de mulheres de Vilhena e de outras localidades. O lançamento está marcado para 14 de novembro.

A fisioterapeuta, cantora e empresária Márcia Aranda é uma das participantes do livro “Despertar”, projeto idealizado pela mentora, palestrante e terapeuta Lenir Costa.

A obra reúne histórias de 30 mulheres, entre elas Márcia e outras participantes de Vilhena, além de mulheres de outras localidades.

Os relatos abordam trajetórias pessoais e profissionais, experiências de empreendedorismo, superação, recomeços e conquistas. O lançamento está marcado para o dia 14 de novembro.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Márcia contou que sua participação no projeto foi uma oportunidade de revisitar a própria história e identificar características que, desde a infância, já apontavam para seu perfil empreendedor. Cada participante recebeu de oito a dez páginas para registrar momentos importantes de sua trajetória.

Nascida em Arapongas, no Paraná, em 1962, Márcia cresceu em uma família simples, filha de um sapateiro e de uma professora. Aos 17 anos, saiu de casa para estudar e, aos 20, concluiu a formação em Fisioterapia. Duas décadas depois, especializou-se em Acupuntura.

Ao longo de 42 anos, exerceu a profissão de fisioterapeuta, atividade que, segundo ela, consolidou sua vocação para cuidar de pessoas. Também construiu uma família, empreendeu, enfrentou dificuldades financeiras e precisou recomeçar. Há cinco anos, encontrou na aromaterapia uma nova maneira de continuar trabalhando com o cuidado e o bem-estar das pessoas.

No livro, Márcia aborda especialmente sua relação com o empreendedorismo e as experiências que contribuíram para sua trajetória. Ela relata que, ao olhar para o passado, percebe que características como coragem, organização, iniciativa, foco e disposição para enfrentar desafios já estavam presentes desde muito cedo.

Um dos pontos de seu relato é a transformação patrimonial alcançada ao longo dos anos. Márcia conta que, aos 63 anos, havia triplicado o patrimônio que conseguiu construir durante a década anterior. Para ela, esse resultado não surgiu de uma fórmula ou de uma decisão isolada, mas de uma trajetória marcada por escolhas, dificuldades e oportunidades aproveitadas.

A fisioterapeuta explica que o espaço reservado no livro permite apresentar apenas uma síntese de sua história, mas considera que a experiência despertou o desejo de escrever uma obra própria, mais completa. O projeto individual deverá se chamar “De Maria Ana a Mariana”, em referência à sua avó, Maria Ana, e à filha, Mariana. A proposta é contar sua história desde o nascimento até os dias atuais.

PROJETO REÚNE HISTÓRIAS DE 30 MULHERES

A obra “Despertar” reúne aproximadamente 400 páginas com relatos de 30 mulheres de diferentes localidades. A iniciativa foi conduzida por Lenir Costa, que se inspirou em uma experiência anterior de participação em um projeto editorial semelhante, desenvolvido em São Paulo.

Segundo Márcia, as participantes tiveram um prazo curto para organizar e escrever suas histórias. O projeto começou em setembro e, em cerca de 30 dias, os textos foram preparados e encaminhados para a gráfica.

Ela descreveu a experiência como uma oportunidade de reconhecer o próprio valor e refletir sobre os caminhos percorridos. “Escrever sobre você é sempre uma catarse”, comentou, ao falar sobre o processo de organizar as lembranças e transformar experiências pessoais em um relato para outras pessoas.

O lançamento será realizado em 14 de novembro, em evento reservado no Hotel Portinari, com participação das autoras e convidados. A programação prevê um momento de autógrafos. Como a quantidade de convites é limitada, o encontro não será aberto ao público em geral.

O livro será comercializado posteriormente.