Encontro marcado pela internet termina em denúncia de violência sexual e agressão física em Vilhena

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de violência sexual em Vilhena, após uma mulher procurar as autoridades e relatar ter sido vítima de agressões físicas e abuso no interior de sua residência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima contou que manteve o primeiro contato com o suspeito por meio de uma rede social, onde aceitou uma solicitação de amizade.

Durante a troca de mensagens, o homem afirmou ser parente de uma conhecida da vítima e pediu seu número de aplicativo de mensagens. Com o avanço das conversas, ele solicitou ir até a casa da mulher, que concordou em recebê-lo.

O homem chegou ao local no início da noite, onde ambos permaneceram conversando na área externa. Em determinado momento, ao entrarem na residência, o indivíduo passou a insistir para manter relações sexuais.

A mulher afirmou ter manifestado expressamente sua recusa, mas o suspeito empregou força física para constrangê-la. Durante a ação, o homem ainda a agrediu no pescoço, proferiu ofensas verbais e exigiu que ela apagasse todo o histórico de conversas entre eles antes de fugir do local em uma motocicleta.

A equipe policial colheu as informações e encaminhou o registro da ocorrência à Polícia Civil, que adotará os procedimentos de investigação e polícia judiciária cabíveis para a localização do suspeito.