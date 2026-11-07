Golpe do falso prêmio faz morador de Vilhena perder mais de R$ 1,4 mil

Um morador de Vilhena procurou a Polícia Militar para registrar uma ocorrência de fraude financeira após ter valores retirados indevidamente de suas contas bancárias durante um golpe que prometia a entrega de um suposto prêmio.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a situação teve início quando a vizinha da vítima recebeu uma ligação telefônica informando que havia sido contemplada em um sorteio do qual costuma participar.

Para supostamente liberar o prêmio, os estelionatários solicitaram os dados bancários da mulher. Como a primeira tentativa de transferência teria apresentado erro, a mulher pediu os dados bancários emprestados ao seu vizinho, que os forneceu acreditando tratar-se de uma operação legítima.

Entretanto, em vez de receber qualquer quantia, o homem constatou a retirada não autorizada de R$ 900,00 de sua conta em uma instituição financeira virtual.

A quantia passou brevemente pela conta da vizinha e foi repassada automaticamente para uma empresa indicada pelos golpistas.

Logo em seguida, os suspeitos interromperam o contato e a vítima ainda identificou um segundo débito não reconhecido, no valor de R$ 532,09, em outra conta bancária de sua titularidade.

A vítima tentou contato com os canais de atendimento das instituições financeiras, mas sem sucesso, sendo orientada a registrar a ocorrência policial para formalizar a contestação dos valores junto às entidades bancárias.

Alerta e orientações contra golpes

As autoridades de segurança reforçam o alerta à população para que desconfiem de ligações ou mensagens que anunciem premiações inesperadas, especialmente quando condicionadas ao fornecimento de senhas, dados de acesso ou realização de transferências e cadastros de contas.

Jamais compartilhe dados bancários pessoais ou empreste contas de terceiros para o recebimento de valores de origem duvidosa.

Caso desconfie de alguma promessa de sorteio, entre em contato diretamente com os canais oficiais de atendimento da empresa mencionada e, em caso de fraude, comunique imediatamente o seu banco e a Polícia Militar.