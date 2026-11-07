Motociclista fica em estado grave após colidir com traseira de carreta em Vilhena; hospital busca por familiares

Um motociclista em estado grave deu entrada no Hospital Regional de Vilhena na madrugada deste sábado, 7 de novembro, após colidir com a traseira de uma carreta que estava estacionada na Avenida Celso Mazutti, no bairro Bodanese.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o homem trafegava pela via no sentido Porto Velho quando colidiu violentamente contra o veículo de carga. Com o forte impacto, a vítima sofreu múltiplos ferimentos pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros na cena do acidente e encaminhou a vítima com urgência ao Hospital Regional, onde permanece sob cuidados médicos intensivos na Sala Azul.

Testemunhas relataram suspeita de embriaguez. Ele portava no braço duas pulseiras de casas noturnas de Vilhena. Porém, o homem não portava nenhum documento de identificação oficial no momento do socorro. Terceiros informaram que seu nome seria Paulo Cesar e conduzia uma motoneta Pop 100 de cor preta.

A fim de preservar a imagem da vítima devido à gravidade dos ferimentos na região do rosto, a reportagem optou por não publicar fotos da cena do atendimento, mas destaca que o homem possui duas tatuagens visíveis: uma no braço direito e outra no lado esquerdo do peito conforme fotos.

Quem tiver informações que ajudem a identificar o paciente ou a localizar seus familiares deve entrar em contato com a equipe de assistência do Hospital Regional de Vilhena.