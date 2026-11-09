Paulinha Cástio leva sua trajetória de comunicação e empreendedorismo ao livro “Despertar”

Aos 30 anos, Paulinha Cástio construiu uma trajetória marcada pela comunicação, pelo empreendedorismo e pela busca constante por novos conhecimentos.

Jornalista, radialista, estudante de Educação Física e apresentadora de televisão, ela também atua na produção de conteúdo digital e no segmento de produtos naturais.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Paulinha falou sobre sua trajetória e a experiência de participar do livro “Despertar – A minha história tem valor”, projeto idealizado pela mentora, palestrante e terapeuta Lenir Costa, que reúne relatos de 30 mulheres de diferentes localidades.

Para Paulinha, participar da obra representa muito mais do que escrever algumas páginas. É uma oportunidade de revisitar a própria trajetória, reconhecer as experiências vividas e compreender como cada etapa contribuiu para a construção de sua identidade. “É revisitar caminhos, reconhecer cicatrizes, acolher minhas versões e compreender que cada experiência, até mesmo as mais difíceis, ajudou a construir quem sou hoje”, relata. Ela destaca que uma história não precisa ser perfeita para ter importância e que compartilhar vivências também pode tocar e inspirar outras pessoas.

COMUNICAÇÃO E NOVOS CAMINHOS

Na vida profissional, Paulinha atua na Rádio Positiva, onde apresenta o programa Vibe Positiva, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 9h30. Também trabalha como apresentadora de televisão e mantém uma ligação constante com a produção de conteúdo e a comunicação.

Como empreendedora, é proprietária da agência de criação de conteúdo para redes sociais @podcastiovilhena, voltada à comunicação e à produção digital. Também se interessa pelo segmento de produtos naturais, atividade com a qual trabalha, além de acompanhar temas relacionados à estética e ao bem-estar.

Estudante de Educação Física, Paulinha mantém o interesse por diferentes áreas e procura ampliar suas possibilidades profissionais. A disposição para aprender, experimentar novos caminhos e desenvolver projetos faz parte de sua trajetória.

Casada com Fábio Santana e mãe de Laura e Eduardo, ela aponta a família como uma de suas principais fontes de inspiração e apoio. Ao falar sobre sua participação no livro, faz questão de agradecer ao esposo, aos familiares e aos amigos pelo incentivo recebido.

O SIGNIFICADO DE COMPARTILHAR A PRÓPRIA HISTÓRIA

A reflexão apresentada por Paulinha no livro está ligada ao reconhecimento do próprio valor e à compreensão de que as experiências pessoais podem ter significado para outras pessoas. “Hoje, entendo que despertar é olhar para a própria trajetória com consciência, coragem e gratidão. É reconhecer o próprio valor e descobrir que aquilo que vivemos também pode tocar, inspirar e transformar outras vidas”, afirma.

Ela também agradece à mentora Lenir Costa por acreditar no propósito do projeto e ajudá-la a compreender a força que existe em compartilhar histórias.

Ao concluir sua mensagem, Paulinha deixa uma reflexão que resume o sentido de sua participação: “A minha história tem valor. A sua também. E talvez seja justamente isso que precisamos despertar”.

O livro “Despertar – A minha história tem valor” reúne relatos de 30 mulheres de diferentes localidades. O lançamento está previsto para o dia 14 de novembro de 2026, em Vilhena.