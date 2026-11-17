O setor de estética e cuidados masculinos de Vilhena ganha mais um reforço neste fim de semana.

Será inaugurada neste sábado, 21 de novembro, a 5ª unidade da Barbearia Bretas, consolidando a expansão da rede no município sob a liderança do jovem empreendedor Lucas Bretas.

Para celebrar a abertura do novo espaço e receber os clientes da região, a barbearia preparou uma ação promocional especial de inauguração: durante todo o evento, que acontece das 9h às 17h, os cortes de cabelo serão realizados pelo valor simbólico de apenas R$ 1,00.

Além disso, para garantir a diversão das famílias que passarem pelo local, haverá pula-pula e pipoca gratuita para a molecada.

A nova unidade está instalada na Avenida Arnaldo Batista de Andrade, nº 673, no bairro Parque Industrial São Paulo — próximo ao Mercado Sanches —, ampliando o alcance da marca para atender com mais comodidade e agilidade os moradores do setor e adjacências, mantendo o padrão de qualidade, ambiente moderno e atendimento personalizado que já caracterizam as demais lojas da rede em Vilhena.

A inauguração é aberta ao público e promete movimentar o bairro ao longo de todo o sábado.