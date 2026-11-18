O colombiano Juan Alejandro Rincon Otalvaro deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vilhena na próxima quarta-feira, 25 de novembro de 2026.

O processo (nº 7007558-62.2026.8.22.0014) consta na pauta da 1ª Vara Criminal do município, com sessão prevista para iniciar às 8h30.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o réu foi pronunciado pela Justiça e responderá pela morte do compatriota Gabriel José Arrieta Jiménez, ocorrida na noite de 4 de junho deste ano, dentro de uma residência no bairro São José, em Vilhena.

RELEMBRE O CASO

De acordo com os registros policiais da época, a vítima foi morta após ser atingida por diversos golpes desferidos com uma espada de origem japonesa conhecida como katana. O suspeito foi encontrado ainda no local do crime por equipes policiais e preso em flagrante.

As apurações iniciais apontaram que o homicídio teria sido motivado por um desentendimento relacionado à cobrança de dívidas — segundo levantamentos preliminares, a vítima emprestava dinheiro a juros, enquanto o acusado atuaria na realização das cobranças.

Durante o julgamento em plenário, caberá ao Ministério Público e à defesa apresentar as provas e sustentar suas teses diante do Conselho de Sentença, que decidirá pela condenação ou absolvição do réu.