Uma ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão, nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026, do homem suspeito de cometer os crimes de estupro consumado e tentativa de feminicídio contra uma mulher na área rural de Colorado do Oeste.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia com base nas informações oficiais das corporações, a operação mobilizou cerca de 25 policiais militares dos municípios de Colorado do Oeste e Vilhena — incluindo equipes do serviço ordinário, Força Tática, Seção de Inteligência e militares que estavam de folga ou no setor administrativo — em atuação conjunta com investigadores da Polícia Civil.

As buscas tiveram início imediatamente após o registro do crime, ocorrido a aproximadamente 20 quilômetros da área urbana de Colorado do Oeste.

Durante quase 24 horas de diligências ininterruptas, levantamentos de inteligência e monitoramento das possíveis rotas de fuga, os policiais conseguiram interceptar e prender o suspeito na rodovia BR-174, no momento em que ele tentava fugir em direção ao estado de Mato Grosso.

Na checagem nominal, as equipes confirmaram que o indivíduo já possuía um mandado de prisão em aberto decorrente de outros crimes cometidos em municípios de Rondônia. A motocicleta utilizada por ele na tentativa de fuga também foi apreendida.

Flagrante por tentativa de feminicídio e estupro

Apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, o suspeito teve o auto de prisão em flagrante lavrado pela Delegacia de Homicídios, sob a presidência do delegado Dr. Núbio Lopes de Oliveira, pelos crimes, em tese, de tentativa de feminicídio e estupro consumado.

Segundo os elementos colhidos pela Polícia Civil, o investigado submeteu a vítima a violência sexual e intensas agressões físicas, atentando contra sua vida.

A ação criminosa só foi interrompida após a chegada de um familiar da mulher, momento em que o agressor fugiu e se escondeu em uma área de mata. A vítima recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

Em nota, a Delegacia Regional de Polícia Civil de Vilhena destacou e agradeceu o empenho das guarnições da Polícia Militar de ambos os municípios, ressaltando a importância da integração entre as forças de segurança no combate à violência contra a mulher.

O preso permanece à disposição da Justiça, e o inquérito segue em andamento para a conclusão das investigações.