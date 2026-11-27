O novo prédio do Fórum de Vilhena, que recebeu o nome de Desembargador Clemenceau Pedrosa Maia, será inaugurado na próxima semana.

A solenidade oficial está marcada para sexta-feira, 4 de dezembro de 2026, às 10h.

A nova estrutura está localizada entre as avenidas Tancredo Neves e Jô Sato, no bairro Jardim América, e foi projetada para oferecer espaços mais amplos e modernos, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e advogados, além de mais conforto e acessibilidade à população que utiliza os serviços da Justiça.

Atualmente, o prédio passa pelos ajustes finais para a inauguração, sem comprometer o andamento das atividades judiciárias, que continuam normalmente no antigo Fórum Desembargador Leal Fagundes, localizado na avenida Luiz Mazziero, incluindo as sessões do Tribunal do Júri.

A OBRA

A ordem de serviço para a construção do novo Fórum foi assinada em 23 de outubro de 2020, em meio à pandemia da Covid-19. Na ocasião, o prazo inicialmente previsto para conclusão da obra era de 18 meses.

A Comarca de Vilhena conta com sete varas do Judiciário rondoniense. Conforme o projeto, o novo edifício possui área total construída de 4.235,70 metros quadrados.

Na época do lançamento da obra, o investimento estimado era de quase R$ 13 milhões.