INUSITADO: usando tornozeleira, homem vai à Delegacia, confessa furtos e denuncia ameaças de morte de populares em Cerejeiras

Um fato inusitado aconteceu nesta semana no município de Cerejeiras: um homem – usando tornozeleira eletrônica – foi até a Delegacia de Polícia Civil, admitiu ter praticado crimes e denunciou ameaça de morte por parte da população.

O caso vem de encontro com a onda de furtos que assola essa cidade (leia mais AQUI).

Na Delegacia, conforme o Extra de Rondônia apurou, o denunciante afirmou que, em decorrência de furtos por ele praticados em estabelecimentos comerciais, os quais tiveram ampla repercussão na mídia regional, passou a ser alvo de ameaças por parte de membros da população.

Informou que, nesta semana, no final da tarde, foi abordado por um indivíduo não identificado, de estatura alta, pele morena e porte físico robusto, o qual lhe dirigiu palavras ameaçadoras, nos seguintes termos: “Se você não for embora, eu vou dar um jeito de sumir com você”.

Temendo por sua integridade física, o denunciante manifestou o desejo de deixar Cerejeiras e ir para outro município, onde pretende buscar emprego.

Analisa, ainda, estar ciente das consequências de seus atos e compreende a indignação da população local.