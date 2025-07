Impeachment de Moraes será pauta prioritária no Senado, anuncia oposição

Reunida com membros da oposição ao Governo Federal, a senadora Damares Alves anunciou, nesta segunda-feira, 21, que, no retorno dos trabalhos legislativos do segundo semestre, a prioridade absoluta será a votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A parlamentar fez série de críticas ao ministro e atribuiu a ele supostas violações de direitos humanos, além de impactos na economia brasileira. “Foi por culpa dele que estamos sendo tarifados”, disse.

“O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando que está havendo uma violação de direitos humanos jamais vista na história do Brasil na ultima República. Então, o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que possamos salvar a Economia do Brasil e que a nação possa ter um sossego nos próximos anos, porque a culpa de tudo é, com certeza, do Alexandre de Moraes e do presidente Lula”, destaca.

Parlamentares se reuniram com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 21. Conforme informações da Agência Câmara, membros da oposição anunciaram que a votação do projeto de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro seria prioridade naquela Casa Legislativa.

“Quando retornar o trabalho legislativo [na semana do dia 4 de agosto], nós temos como pauta nosso item número 1: não abriremos mão, na Câmara nem no Senado, de pautarmos anistia dos presos políticos do 8 de janeiro”, declarou o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante.

Segundo Sóstenes, ficou decidida ainda a intenção de priorizar a PEC 333/17, que acaba com o foro privilegiado por prerrogativa de função para crimes comuns, mantendo-o apenas para cinco autoridades: o presidente da República e o vice; e os presidentes da Câmara, do Senado e do STF.

“Essa perseguição do Supremo precisa acabar de uma vez por todas. Temos mais de 60 parlamentares respondendo a processos no Supremo, além dos esdrúxulos conhecidos inquéritos do fim do mundo, que nunca terminam, todos centralizados na mão de um único ministro e o nome dele é Alexandre de Moraes. Isso tem que acabar, isso não é democrático, não é constitucional, fere o devido processo legal no país”.

