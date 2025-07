VÍDEO: Médica que sobreviveu a acidente na BR-163 faz desabafo nas redes e pede orações pelo namorado que morreu na tragédia

A médica Gabriely Lerner Bianchi, que sobreviveu ao grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira, 31, na BR-163, em Sorriso, no Mato Grosso, usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem emocionante sobre o episódio que tirou a vida de seu namorado, o médico Breno Altoé Lopes, de 39 anos (leia mais AQUI).

Em um vídeo comovente publicado em seu perfil, Gabriely, que é otorrinolaringologista, relatou que está fora de perigo, mas visivelmente abalada, pediu orações pela alma de Breno. “Eu tenho que dizer que eu estou tudo bem comigo. Fiz uma tomografia, que me observa e que está tudo bem, mas tem uma alteração. Por favor, rezem pelo Breno, pela alma dele em mim. E acreditei muito em Deus porque eu sou um milagre. Rezem por ele, por favor”, declarou.

O casal estava em processo de mudança para a cidade de Vilhena, onde pretendiam fixar residência e ampliar os atendimentos médicos. Na semana anterior à tragédia, os dois haviam comprado os móveis para a nova casa, marcando o início de uma nova fase na vida pessoal e profissional.

O acidente aconteceu no km 758 da BR-163, quando o carro Volkswagen Nivus em que o casal estava colidiu com uma carreta Mercedes-Benz. Breno, que dirigia o veículo, morreu ainda no local. Gabriely foi socorrida com vida e encaminhada ao hospital da região.

A postagem da médica gerou grande comoção entre amigos, colegas de profissão e pacientes, que vêm manifestando apoio e solidariedade nesse momento difícil. O caso está sendo investigado pelas autoridades para esclarecer as causas do acidente.

>>>Vídeo: