Com cenário político agitado, quatro despontam como pré-candidatos ao governo de RO

Com as eleições de 2026 se aproximando, alguns nomes já destacam-se nos bastidores políticos como potenciais pré-candidatos ao governo de Rondônia.

Os partidos avaliam suas trajetórias, propostas e capacidade de articulação nos diferentes setores do estado.

Sérgio Gonçalves (União Brasil) – Atual vice-governador de Rondônia e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, confirmou oficialmente sua pré-candidatura ao governo em diversos pronunciamentos. Atua com foco em saúde pública, desenvolvimento econômico e busca conciliar equilíbrio ambiental e industrialização. Nele, União Brasil vê uma candidatura com respaldo da atual gestão e liderança técnica.

Fernando Máximo (União Brasil) – Deputado federal mais votado em 2022 e ex-secretário estadual de Saúde, Máximo confirmou sua pré-candidatura ao governo em julho de 2025. Também é considerado uma opção técnica e alinhada às pautas de segurança e saúde pública.

Adailton Fúria (PSD) – Atualmente prefeito reeleito de Cacoal com mais de 80% dos votos nas últimas eleições, sua popularidade e gestão no interior colocam-no como liderança emergente com potencial para alcançar o Palácio Rio Madeira.

Hildon Chaves (PSDB) – Ex-prefeito de Porto Velho por dois mandatos, encerrou sua gestão com alta aprovação popular. É lembrado por sua atuação administrativa e infraestrutura urbana. Tem sinalizado apoio interno do PSDB à sua pré-candidatura.

Outros nomes também também agitam o cenário político rondoniense, como é o caso de Ricardo Frota (PSDB), ex-deputado e pré-candidato a prefeito de Porto Velho e o advogado Samuel Costa (PCdoB).

O senador Marcos Rogério também é citado, mas deve disputar a reeleição conforme sinalizado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (leia mais AQUI).