PM identifica mulher assassinada e prende namorado suspeito do crime em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 25, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de assassinar a namorada, identificada como Karina Fernandes da Costa, de 29 anos, em Vilhena.

O crime ocorreu na noite de domingo, 24, na Avenida Primeiro de Maio, no bairro Vila Operária, e foi marcado por requintes de crueldade (leia mais AQUI).

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o suspeito é F.A.S., apontado pela própria família da vítima como o autor do homicídio. O caso foi denunciado pelo irmão de Karina, que relatou possuir câmeras de segurança instaladas na residência da mãe, local onde a jovem estava antes de sair com o namorado.

As imagens registraram o momento em que, por volta das 19h30, F., chegou ao imóvel e levou Karina em uma motocicleta. Mais tarde, por volta das 21h30, familiares tomaram conhecimento por meio da imprensa de que uma mulher com as mesmas características havia sido morta na cidade.

Ao irem até a funerária, o irmão e a mãe, reconheceram o corpo da vítima. Quando retornaram para casa, encontraram F., no local. Ele afirmou ter deixado a namorada próximo à rodoviária após uma discussão. Entretanto, o irmão notou inconsistências em seu relato, já que o suspeito não usava as mesmas roupas vistas nas filmagens.

Na manhã desta segunda, o irmão da vítima verificou a motocicleta de F., e encontrou vestígios de sangue. Imediatamente acionou a Polícia Militar, que compareceu ao endereço junto com a perícia criminal. O veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Pessoa (DRPC).

Diante dos indícios e do depoimento da família, F., recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. O caso foi registrado como homicídio (artigo 121 do Código Penal) e segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá analisar as imagens das câmeras de segurança e demais provas coletadas. Contudo, após o registro da ocorrência, o suspeito teria confessado o crime a guarnição que efetuou a prisão, mas não revelou o motivo.

