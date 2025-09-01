5ª Copa Embratel de Futebol Society tem rodada movimentada em Vilhena

A última rodada da 5ª Copa Embratel de Futebol Society, em Vilhena, foi marcada por jogos emocionantes e placares surpreendentes nas categorias Livre, Sub-15 e Feminino.

As partidas, que aconteceram entre sexta-feira, 29, e domingo, 31, movimentaram as torcidas e definiram os rumos da competição.

Confira os resultados:

Sexta-feira, 29/08

Categoria Livre: C.A.V. 02 x 03 Real Liberdade

Sábado, 30/08

Sub-15: Projeto Missões 03 x 01 ASVAD

Sub-15: Aroeirense 00 x 02 América

Feminino: União F.F. 01 x 04 América I

Categoria Livre: Racing 04 x 03 Liverpoll

Categoria Livre: Tornado 06 x 02 Predestinados

Domingo, 31/08

Categoria Livre: JR FC 00 x 04 Bem Amigos

Categoria Livre: Largados 03 x 00 Clube Embratel

Com o fim da rodada, a competição segue para as próximas fases.