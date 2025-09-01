Casal vai parar na delegacia após confusão por causa de videogame em Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira, 1º de setembro, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento de casal na Rua Genival Nunes da Costa, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais se depararam com um televisor de 42 polegadas jogado no meio da via e parcialmente incendiado. Nas proximidades, estavam os envolvidos na briga, todos visivelmente alterados.

O marido contou que sua esposa havia saído mais cedo e retornado embriagada, iniciando a destruição de móveis e objetos da casa. Ele relatou ainda que, ao chegar e encontrá-lo com um amigo jogando videogame, a mulher se exaltou, partindo para agressões com o uso de uma garrafa e, posteriormente, de uma faca, apreendida pela guarnição.

Já em sua versão, a mulher declarou que havia visitado a mãe e, ao voltar, se irritou ao encontrar o marido acompanhado do amigo. Contou ainda que o amigo teria debochado dela, simulado estar armado e pegado uma pedra para arremessar, o que a deixou ainda mais descontrolada. Ela afirmou ter sofrido quedas durante a confusão, resultando em escoriações nos joelhos, nas mãos e no ombro.

A mulher alegou também que o marido presenciou todo o episódio sem tentar intervir em sua defesa.

Diante dos fatos e da gravidade da situação, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e deverá ser investigada.