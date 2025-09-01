Cristiane Lopes leva inclusão digital à Casa Família Rosetta com entrega de 20 computadores

Fortalecer a inclusão digital e apoiar os projetos sociais têm sido prioridades no mandato da deputada federal Cristiane Lopes (União Progressista).

Em mais uma ação nesse sentido, a parlamentar entregou 20 computadores à Casa Família Rosetta, em Porto Velho.

A entrega foi viabilizada por meio do Programa Computadores para Inclusão, do Ministério das Comunicações (MCom), a partir de uma indicação da deputada. Os equipamentos serão destinados às unidades da Casa Família Rosetta em Porto Velho, Ouro Preto do Oeste e Candeias do Jamari, com apoio do Instituto Descarte Correto.

Durante a solenidade, Cristiane Lopes destacou a importância da iniciativa para as famílias atípicas, com quem já desenvolve projetos em parceria com o IFRO.“Assim que eu soube que podia indicar essas instituições, pensei em reforçar essa política que já venho trabalhando com as famílias atípicas. Nossa ideia é equipar salas de informática para oferecer cursos às mamães e papais atípicos, levando cada vez mais inclusão social e oportunidades para eles”, afirmou a deputada.

O diretor da Casa Família Rosetta, Alex Silva, agradeceu a indicação e ressaltou a relevância do projeto. “A deputada Cristiane Lopes tem sido uma grande parceira da nossa instituição. Esse gesto representa mais do que computadores, é uma demonstração de cuidado e compromisso com as famílias que atendemos. Em nome da Casa Família Rosetta, agradecemos imensamente por acreditar no nosso trabalho e por contribuir para que possamos continuar oferecendo dignidade, oportunidades e esperança à nossa comunidade”, destacou Alex Silva.

Além dessa ação, a deputada já havia destinado, em 2024, R$250 mil para a unidade da Casa Família Rosetta em Ouro Preto do Oeste, ampliando o alcance dos trabalhos desenvolvidos pela instituição.

Cristiane Lopes também anunciou que outras entidades sociais serão contempladas com computadores em Rondônia, como a APAE e a Ajero.