Força Tática estoura ponto de drogas em Cerejeiras, apreende arma, munições e prende dois suspeitos

Na noite desta segunda-feira, 1º de setembro de 2025, a atuação rápida da Força Tática da Polícia Militar de Cerejeiras resultou na desarticulação de um ponto de tráfico de drogas no bairro Primavera.

A ação da Força Tática de Cerejeiras contou com apoio da guarnição da Força Tática de Colorado do Oeste, que culminou na prisão de dois suspeitos, apreensão de drogas, dinheiro, arma de fogo e munições, além da identificação de indícios de ligação com facção criminosa.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, durante patrulhamento de rotina pela Rua Colômbia, a guarnição avistou um homem em uma motocicleta Honda/CG Titan vermelha, com placa de Vilhena, saindo de uma residência já conhecida por ser ponto de venda de entorpecentes. Os militares realizaram acompanhamento tático e conseguiram abordar o condutor na Avenida Integração Nacional.

O suspeito, identificado como N., portava na cintura uma sacola plástica contendo aproximadamente 18,58 gramas de maconha. Questionado, ele confessou que havia comprado a droga pelo valor de R$ 180,00 para consumo próprio.

Diante da situação, os policiais realizaram incursão na residência de onde o suspeito havia saído. No local, encontraram J.C.C.S.R., indivíduo já conhecido pelo envolvimento com o tráfico. Com ele foram apreendidas duas porções de drogas – uma de maconha (2g) e outra de cocaína (2g) – embaladas para comercialização.

As buscas no imóvel revelaram ainda uma sacola com cerca de 192 gramas de maconha escondida em um freezer e outra com 22,66 gramas de cocaína sobre uma mesa, junto a R$ 56,00 em espécie e uma caderneta com registros das transações ilícitas, constando inclusive o nome de N.

A equipe localizou também uma arma de fogo tipo garrucha calibre .22 enterrada em um buraco raso, acompanhada de 41 munições expansivas (ponta oca) da marca CBC. Nas paredes da residência havia pichações apagadas que faziam referência a uma facção criminosa que tenta expandir o tráfico na região.

A PM destacou ainda que J.C., já havia sido abordado na mesma data por outra guarnição, ocasião em que foi flagrado com uma porção de maconha e liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Diante do flagrante, os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada e as investigações prosseguirão para apurar a extensão da atuação criminosa.