Homem ameaça esposa e foge antes da chegada da polícia em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 1°, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Delmiro Gouvêia, no Setor 12, em Vilhena.

Ao chegar ao endereço, os militares entraram em contato com a vítima, esposa do suspeito, que relatou estar em casa com o marido e os três filhos do casal. Segundo ela, ao advertir o homem sobre o horário e pedir que fosse trabalhar, ele reagiu de forma agressiva, arremessando diversos objetos contra ela.

Na sequência, o autor passou a proferir graves ameaças contra a integridade física e a vida da companheira, dizendo em tom agressivo: “eu vou acabar com sua vida, sua desgraçada, você vai ver”.

Diante da situação de risco, a vítima acionou a PM, momento em que o agressor fugiu do local, tomando rumo ignorado.

Durante a averiguação, a polícia constatou que já existia um histórico de agressões físicas praticadas pelo suspeito contra a vítima, incluindo socos e empurrões. Apesar disso, a mulher ainda não havia registrado outras ocorrências policiais nem solicitado medidas protetivas. Ela também relatou que as ameaças e agressões têm se tornado mais frequentes e graves nos últimos meses.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que dará andamento às providências cabíveis.