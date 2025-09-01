Homem é preso após furtar peças de veículo e agredir policiais durante abordagem em Vilhena

Na noite de domingo, 31, por volta das 23h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma denúncia de furto na Rua Goiás, bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena. A informação era de que um homem estaria subtraindo peças de um veículo estacionado.

No local, a solicitante confirmou o crime e informou que o autor havia se escondido nas proximidades. Após varredura, o suspeito foi encontrado atrás de uma parede em construção. Durante a abordagem, ele se recusou a permitir a busca pessoal e, em seguida, passou a agredir os policiais com chutes e socos, chegando a ferir os militares.

Diante da resistência, a equipe utilizou força moderada para imobilizá-lo. O indivíduo foi algemado e colocado no compartimento de presos da viatura. Durante a condução, o agressor ainda ameaçou os policiais, afirmando: “Vocês vão ver o que vou fazer com vocês.”

O proprietário do veículo foi localizado e confirmou que o autor havia furtado a base com relé, fusíveis e chicotes da instalação elétrica. Parte do material foi encontrada em posse do suspeito no momento da prisão.

Após os procedimentos de praxe, o homem e a vítima foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.