Ladrão arromba casa para furtar, mas é surpreendido pelo dono em Vilhena

Na tarde de domingo, 31, a Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em uma residência na Rua 101-04, no Residencial Maria Moura, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima, identificada como P.R., relatou que foi até seu sítio para trabalhar e, ao voltar para casa flagrou um homem saindo pelo portão da frente.

Ao entrar no imóvel, P.R., encontrou fios e ferramentas separados em um canto do imóvel, prontos para serem levados.

O crime só não foi consumado porque a vítima chegou na residência a tempo. A vítima reconheceu o suspeito como M.A.S., e disse que ele já teria furtado sua casa em outra ocasião.

Com as informações, a guarnição foi até a casa do suspeito, mas ele não foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para que as devidas providências sejam tomadas e as investigações continuem.