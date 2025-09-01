Mais de 2 mil pessoas participaram projeto “Cidadania no Bairro” promovido por Eyder Brasil

A 3ª edição do projeto “Cidadania no Bairro”, idealizado pelo deputado estadual Eyder Brasil, atendeu mais de 2000 moradores no bairro Nacional, em Porto Velho.

A ação levou uma série de serviços gratuitos, como atendimento médico, odontológico, assistência jurídica, orientações sociais, recreação infantil e atividades culturais.

Entre os beneficiados estava a aposentada Elis Mara, que destacou a importância da iniciativa. “Gostei muito da ação. Fiz atendimento médico e também odontológico bem rápido. Foi uma grande ajuda para nós aqui do bairro. Só temos a agradecer o deputado por olhar pela nossa comunidade.”, afirmou.

A iniciativa contou com parcerias de instituições públicas e privadas, entre elas: Hospital de Amor, Brasil Digital, Sapiens, Associação Brasileira de Odontologia, CLIOM, Defensoria Pública de Rondônia, SESC, IESB, PM – Polícia Militar do Estado de Rondônia, Hospital de Olhos Velloso, DETRAN, INDESP – Instituto de Desenvolvimento Social e Profissional, Instituto de Identificação Civil e Criminal, além da Prefeitura de Porto Velho, por meio da secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (SEMESC), SINE, Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (SEMTRAN), Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA) e FUNCULTURAL.

De acordo com Eyder Brasil, o objetivo é aproximar os serviços públicos da população, garantindo acesso a atendimentos essenciais e promovendo qualidade de vida. “É uma forma de levar cidadania de forma prática para dentro dos bairros, cuidando das famílias e das necessidades mais urgentes”, destacou o parlamentar.