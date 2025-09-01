Motoneta é furtada no estacionamento do Hospital Regional de Vilhena

Na tarde deste domingo, 31, a Polícia Militar de Vilhena atendeu a uma ocorrência de furto no estacionamento do Hospital Regional. A vítima relatou que sua motoneta Honda/Biz, de cor preta, foi levada do local.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a mulher passou a noite no hospital acompanhando o filho, que está internado. Ela deixou a motoneta estacionada no local durante a noite de sábado, 30, e ao retornar, por volta das 13h de domingo, percebeu que o veículo não estava mais lá.

A guarnição da Rádio Patrulha colheu as informações e fez buscas na região para tentar encontrar o veículo e identificar o criminoso, mas não obteve sucesso.

O sistema de monitoramento do hospital pode ter registrado a ação do ladrão, e as imagens poderão ajudar na identificação do bandido.