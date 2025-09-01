PM prende foragido da justiça em residência no bairro Cruzeiro em Colorado

Na tarde desta segunda-feira, 1° de setembro de 2025, a Polícia Militar de Colorado do Oeste prendeu um foragido da justiça durante ação realizada na Rua Guarani, no bairro Cruzeiro.

De acordo com informações recebidas pela guarnição, o procurado da justiça identificado pelas iniciais V.R.C.M. foi visto conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan, levando uma mulher na garupa, e teria entrado em uma residência localizada na via mencionada.

Imediatamente, a equipe policial deslocou-se até o endereço e manteve contato com a proprietária do imóvel, que confirmou a presença do suspeito dentro da casa, autorizando a entrada dos militares.

Durante a ação, o homem foi abordado no momento em que saía do interior da residência para a varanda. Diante da confirmação de um mandado de prisão em seu desfavor, os policiais efetuaram a detenção, cumprindo fielmente a ordem judicial.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido ao hospital local, onde passou por exame de corpo de delito, e em seguida encaminhado à Cadeia Pública de Colorado do Oeste, onde permanece à disposição da Justiça.

A ação rápida e eficaz da Polícia Militar reforça o compromisso da corporação no combate à criminalidade e no cumprimento das determinações judiciais no município.