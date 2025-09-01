PM prende suspeito e recupera parte de joias furtadas de loja recém-inaugurada em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 1° de setembro de 2025, a Polícia Militar de Vilhena deu uma resposta rápida a um crime de furto que havia ocorrido em uma loja de semijoias recém-inaugurada no bairro Jardim das Oliveiras. O prejuízo estimado da vítima chegava a R$ 50 mil.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a proprietária relatou que encerrou as atividades no último sábado, 30, por volta das 20h. No retorno ao estabelecimento, na manhã de hoje, constatou que a porta de blindex estava aberta e que três estojos de joias haviam sido levados — dois da marca JR Joias Folheadas e um da marca Grupo Agra, contendo juntos cerca de 339 peças em ouro e prata.

A perícia técnica foi acionada para os trabalhos de praxe e a Polícia Militar iniciou imediatamente diligências pela cidade. Durante patrulhamento no bairro Jardim Primavera, a guarnição abordou usuários de entorpecentes, e um deles afirmou saber onde parte das joias estaria escondida. Ele apontou o suspeito, conhecido como “Marquinhos”, e indicou o endereço na Rua Magnólia.

No local, os policiais encontraram M.J.M., vulgo “Marquinhos”, que inicialmente negou envolvimento no crime, mas autorizou a entrada da equipe em sua residência. Durante buscas no quarto do suspeito, foram localizadas diversas joias — brincos, anéis e colares — ainda nas embalagens originais com etiquetas da loja furtada.

As peças foram reconhecidas pela vítima como sendo de sua propriedade. Diante das evidências, “Marquinhos” recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as providências legais.

A Polícia Militar reforça que a atuação rápida das guarnições foi fundamental para recuperar os bens e retirar de circulação um suspeito de crime patrimonial.