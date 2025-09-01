Sebrae participa da Jornada Estratégica da Contabilidade em Vilhena

A Jornada Estratégica da Contabilidade foi realizada na última sexta e sábado (29 e 30), na Faculdade Faavo, em Vilhena. O encontro, apoiado pelo Sebrae em Rondônia e promovido em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RO), reuniu profissionais do Cone Sul do estado para debater tendências, inovação e os novos desafios da área contábil.

Durante os dois dias de programação, os participantes tiveram acesso a palestras e discussões sobre o papel estratégico do contador no atual cenário empresarial e nas mudanças da legislação tributária.

Para o superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anisio, o evento reforça a relevância do trabalho contábil. “Esse evento traz tecnologia, inovação e conexões para os bons negócios. O contador é protagonista nesse processo de transição das legislações, sobretudo a tributária, e exerce papel fundamental para apoiar empresários que geram emprego e renda. Estão todos de parabéns pela iniciativa”, destacou.

O presidente do CRC-RO, Jair Genor Bevilaqua, ressaltou a união de esforços para a realização da Jornada. “Esse evento reúne grandes especialistas em tecnologia para trazer capacitação e conhecimento aos profissionais de contabilidade. A parceria com o Sebrae e a Associação dos Contadores de Rondônia foi fundamental para o sucesso da ação, mostrando a solidez dessa união”, afirmou.

Já o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE/RO), Darci Cerutti, enfatizou a importância da atualização profissional. “O contador é um elo entre o empresário, o empreendedor e o poder público. Precisamos estar preparados e atualizados na legislação para prestar um serviço de excelência. Aqui teremos acesso a novos conhecimentos, incluindo o uso da inteligência artificial (IA), que já impacta diretamente o setor contábil e precisa ser incorporada ao dia a dia da profissão”, concluiu.