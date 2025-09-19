Confira a programação do 3º Festival Cultural Reconstruindo o Quilombo em Pimenteiras do Oeste

Começou na quarta-feira (17), na Comunidade Quilombola de Santa Cruz, em Pimenteiras do Oeste (RO), o 3º Festival Cultural: Reconstruindo o Quilombo, que segue até o próximo domingo (21). A abertura contou com oficinas gratuitas de fotografia e de artesanato com palha de buriti, além de uma exposição fotográfica e mostra literária sobre a Cultura Afro-Brasileira, realizadas na Escola Estadual Inácio de Castro, localizada dentro da comunidade.

Promovido pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), o evento chega à terceira edição consolidando-se como um espaço de celebração da cultura quilombola e afro-brasileira em Rondônia. Toda a programação é gratuita, aberta ao público, com classificação livre e acessibilidade garantida por meio de interpretação em Libras.

De acordo com a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, o festival é mais do que uma agenda cultural: trata-se de uma oportunidade de valorizar e preservar as tradições da Comunidade Quilombola de Santa Cruz, reconhecendo seu papel fundamental na construção da identidade cultural de Rondônia. “Cada atividade foi pensada para dar visibilidade à memória e ao legado da comunidade, um dos pilares da cultura afro-brasileira no estado”, destacou.

A programação segue nesta quinta-feira (18) com sessões de cinema e reflexão, exibindo documentários em dois horários — às 9h30 e às 15h30 — na Escola Estadual Inácio de Castro. Na sexta-feira (19), o mesmo espaço receberá duas rodas de conversa, às 9h30 e às 15h30, sobre a importância da valorização da cultura afro-brasileira.

O sábado (20) marca a Celebração Cultural, a partir das 17h, no Centro de Eventos Paula Leite Ribeiro, com apresentações musicais, mostra de fotografia, dança e desfile de moda afro-brasileira. As atrações musicais incluem: Abidu, Pagode do Guaporé, Will Lazaro e Banda e Alexandro dos Teclados e Matheus Santos.

Já o domingo (21), também a partir das 17h, encerra o festival com mais música com Gabi Shima, Paulinho Prime , Alipe Alves e Banda Chevy & os Galácticos, dança e exposição fotográfica no mesmo local.

O projeto do 3º Festival Cultural: Reconstruindo o Quilombo foi contemplado no Edital Nº 10/2024/SEJUCEL-SIEC LPG – Fomento para Produção de Artes Integradas Rondoniense, via Lei Paulo Gustavo e reafirma-se como um importante instrumento de fortalecimento cultural. Ao promover a memória, a resistência e a celebração quilombola, o 3º Festival Cultural: Reconstruindo o Quilombo fortalece a preservação das tradições afro-brasileiras e reafirma a riqueza da diversidade cultural de Rondônia.

“Convidamos toda a população a participar do 3º Festival Cultural Reconstruindo o Quilombo, para celebrar, valorizar e conhecer de perto a rica cultura da Comunidade Quilombola de Santa Cruz. Venha viver essa festa da memória, da música e da tradição afro-brasileira conosco!”, disse Andréia Machado.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>