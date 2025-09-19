Facebook Instagram
sexta-feira, 19 de setembro de 2025.

Deputada destina R$ 1,9 milhão para obras em Alvorada D’Oeste

Recursos vão melhorar ruas e infraestrutura e beneficiar famílias do município
Foto: Assessoria

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou R$ 1.980.000,00 para obras de bloqueteamento e aquisição de aduelas em Alvorada D’Oeste. O recurso foi solicitado pelo prefeito Jair Luiz e pelo vereador Diego e já está disponível na conta da prefeitura.

As obras devem ser iniciadas nos próximos meses e têm como objetivo facilitar o acesso e melhorar a infraestrutura das ruas. A deputada afirmou que acompanhará a execução e pretende participar da inauguração.

“Estamos atendendo a demanda da comunidade e trabalhando para melhorar o dia a dia das pessoas. Essas obras vão facilitar o acesso e beneficiar famílias de toda a cidade”, disse Gislaine Lebrinha.

A deputada também anunciou que novos recursos serão destinados ao município em breve, reforçando o compromisso com o desenvolvimento local.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.