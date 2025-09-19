Deputada destina R$ 1,9 milhão para obras em Alvorada D’Oeste

As obras devem ser iniciadas nos próximos meses e têm como objetivo facilitar o acesso e melhorar a infraestrutura das ruas. A deputada afirmou que acompanhará a execução e pretende participar da inauguração.

“Estamos atendendo a demanda da comunidade e trabalhando para melhorar o dia a dia das pessoas. Essas obras vão facilitar o acesso e beneficiar famílias de toda a cidade”, disse Gislaine Lebrinha.

A deputada também anunciou que novos recursos serão destinados ao município em breve, reforçando o compromisso com o desenvolvimento local.