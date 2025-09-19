Deputado Coronel Chrisóstomo confrontou advogado Nelson Wilians durante depoimento na CPMI do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS ouviu nesta quinta-feira (18) o advogado Nelson Wilians, citado em relatórios da Polícia Federal por movimentar R$ 4,3 bilhões em operações suspeitas com Maurício Camisotti. O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) confrontou o depoente após ele se recusar a assinar o termo de compromisso de falar a verdade, decisão respaldada por liminar do Supremo Tribunal Federal (STF).

No início da sua participação, Chrisóstomo apresentou exibiu trechos do livro “Loucura Não, Coragem”, de autoria do próprio Wilians, e questionou se o advogado estava agindo com coragem ou com loucura ao permanecer em silêncio. “Se é corajoso, por que não relatar tudo aqui? Por que ficar calado? O senhor se cala diante de um dos maiores roubos contra os nossos aposentados e pensionistas”, afirmou o parlamentar.

Chrisóstomo também destacou que o silêncio do depoente diminuía sua própria credibilidade. “O senhor disse que nasceu na pobreza, mas diante de uma oitiva em que poderia ajudar o Brasil, se cala. Quem é o senhor? Um louco ou um corajoso?”, indagou o deputado, reforçando que a comissão busca esclarecer quem roubou aposentados, pensionistas, indígenas, analfabetos e doentes em todo o país.

A oitiva de Nelson Wilians integra a série de depoimentos aprovados pela CPMI, que investiga o esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.