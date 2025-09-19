Deputado Eyder Brasil participa do 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras do Brasil

Parlamentar rondoniense é idealizador do evento em parceria com o deputado Elizeu Nascimento (PL-MT) para debater estratégias contra o crime organizado nas regiões de fronteira

O deputado estadual Eyder Brasil participou do 1º Congresso Internacional de Segurança de Fronteiras do Brasil, realizado no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá (MT). Idealizado pelo parlamentar rondoniense em parceria com o deputado Elizeu Nascimento (PL-MT), o evento reuniu parlamentares, autoridades nacionais e internacionais, especialistas e representantes das forças de segurança para discutir estratégias de combate ao crime organizado nas regiões fronteiriças.

Durante sua fala, Eyder Brasil ressaltou que facções criminosas têm utilizado comunidades amazônicas e áreas de fronteira para esconder atividades ilegais. “O fórum busca sensibilizar as bancadas federais para garantir mais recursos às polícias estaduais”, afirmou.

O deputado Elizeu Nascimento destacou a importância da parceria com Eyder Brasil. “Esse congresso só se tornou realidade porque unimos forças com o deputado Eyder Brasil, que abraçou essa causa desde o início. Essa integração entre Mato Grosso e Rondônia fortalece a defesa das nossas fronteiras e dá mais voz às regiões mais afetadas pela criminalidade”, disse Nascimento.

Rondônia possui cerca de 1.342 quilômetros de fronteiras, incluindo uma extensa divisa com a Bolívia, sendo um dos pontos estratégicos mais sensíveis da Amazônia no combate ao tráfico e ao crime organizado. O deputado Eyder Brasil destacou que, por esse motivo, a presença do estado em discussões nacionais e internacionais é fundamental para proteger a população rondoniense e fortalecer a segurança na região.