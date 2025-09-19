Força Tática flagra homem com porções de maconha em distrito de Corumbiara

No início da noite de quinta-feira, 18, a guarnição da Força Tática de Cerejeiras realizou uma ação de patrulhamento ostensivo no distrito de Vitória da União, em Corumbiara, após receber informações sobre a possível comercialização de entorpecentes em um ponto conhecido como “Zona do Leandro”.

Durante a operação, os militares constataram intensa movimentação de pessoas a pé e em veículos, chegando e saindo do local. Em meio à vigilância, os policiais visualizaram um homem chegando e saindo rapidamente da área suspeita, comportamento característico de aquisição de drogas.

Diante da situação, a equipe abordou o indivíduo que conduzia uma motocicleta Honda CG Fan 150, cor cinza, com placa de Vilhena. Na revista pessoal, foram encontrados dois invólucros plásticos contendo substância análoga a maconha: uma porção de aproximadamente 10 gramas e outra de 9 gramas.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou que a droga se tratava de maconha e declarou tê-la adquirido pelo valor de R$ 100,00. Ele se identificou verbalmente como V.E.P.S., de nacionalidade venezuelana, mas não portava documentos pessoais que comprovassem sua identidade.

A ocorrência foi registrada e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis.