Facebook Instagram
sexta-feira, 19 de setembro de 2025.

Força Tática flagra homem com porções de maconha em distrito de Corumbiara

Suspeito de nacionalidade venezuelana foi abordado em motocicleta após deixar ponto conhecido por comercialização de drogas
A ocorrência foi registrada e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis

No início da noite de quinta-feira, 18, a guarnição da Força Tática de Cerejeiras realizou uma ação de patrulhamento ostensivo no distrito de Vitória da União, em Corumbiara, após receber informações sobre a possível comercialização de entorpecentes em um ponto conhecido como “Zona do Leandro”.

Durante a operação, os militares constataram intensa movimentação de pessoas a pé e em veículos, chegando e saindo do local. Em meio à vigilância, os policiais visualizaram um homem chegando e saindo rapidamente da área suspeita, comportamento característico de aquisição de drogas.

Diante da situação, a equipe abordou o indivíduo que conduzia uma motocicleta Honda CG Fan 150, cor cinza, com placa de Vilhena. Na revista pessoal, foram encontrados dois invólucros plásticos contendo substância análoga a maconha: uma porção de aproximadamente 10 gramas e outra de 9 gramas.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou que a droga se tratava de maconha e declarou tê-la adquirido pelo valor de R$ 100,00. Ele se identificou verbalmente como V.E.P.S., de nacionalidade venezuelana, mas não portava documentos pessoais que comprovassem sua identidade.

A ocorrência foi registrada e apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.