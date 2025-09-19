PF deflagra operação contra extração ilegal de madeira em terra indígena em RO

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18/9), a Operação Traidores Originários, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa dedicada à extração, transporte e comercialização de madeira retirada ilegalmente da Terra Indígena Roosevelt, em Rondônia.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Espigão d’Oeste, Ministro Andreazza e Novo Horizonte do Oeste, expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Vilhena, em razão de investigação conduzida pela Delegacia da PF em Vilhena.

As apurações tiveram início em novembro de 2023, após a prisão em flagrante de um motorista que transportava toras de madeira nativa sem Documento de Origem Florestal (DOF), nas proximidades da Terra Indígena Roosevelt. O aprofundamento das investigações revelou a existência de uma estrutura criminosa organizada, envolvendo empresários do ramo madeireiro e lideranças locais, que se valiam de pagamentos ilícitos para permitir a exploração de áreas protegidas pela União.

A operação teve como finalidade apreender documentos, mídias eletrônicas, registros financeiros e comunicações que comprovem o funcionamento da cadeia criminosa — desde a extração até a destinação da madeira —, além de identificar crimes conexos, como associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Durante a ação, também foi realizada a prisão em flagrante de um indivíduo nas adjacências da Terra Indígena Roosevelt. No momento da abordagem, ele conduzia um caminhão transportando madeira sem comprovação de origem lícita e utilizava rádio clandestino, equipamento comumente empregado por madeireiros para escapar das fiscalizações de agentes públicos.