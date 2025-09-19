Prédios abandonados viram abrigo de usuários de drogas e traficantes em Vilhena

Prédios abandonados em Vilhena continuam sendo utilizados como moradia por usuários de drogas, além de esconderijo para criminosos e depósito de produtos furtados, que geralmente são trocados por entorpecentes com traficantes (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

Segundo relatos de moradores, atualmente quatro imóveis estão nessa situação. Além da insegurança, os locais acumulam lixo, mato e água parada, cenário considerado ideal para proliferação de mosquitos da dengue e outros insetos.

Os prédios também já foram depredados: tudo que possuía algum valor foi furtado e, conforme denúncia, trocado por drogas.

Entre os imóveis utilizados estão: O prédio que abrigava a Procuradoria Geral do Estado, situado na Avenida Presidente Nasser, esquina com a Avenida Curitiba, no bairro Jardim América;

O prédio que abrigava o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Procon, localizado na Avenida Celso Mazutti, próximo à Rodoviária; O prédio da Base da Polícia Militar, que está desativado há algum tempo, na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei e o prédio da antiga Cibrazem, atrás do posto Catarinense que hoje serve de almoxarifado da prefeitura.

A comunidade cobra providências urgentes das autoridades, uma vez que várias denúncias já foram publicadas pelo Extra de Rondônia, acompanhadas de imagens, mas até o momento nenhuma ação efetiva foi tomada para resolver o problema.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>