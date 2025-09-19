VÍDEO: Campanha busca ajudar mulher a reformar casa doada em condições precárias em Colorado

Uma campanha solidária está sendo realizada em Colorado do Oeste para ajudar Durceli de Souza, que recebeu a doação de uma casa, mas precisa reformá-la completamente para conseguir morar no local.

A residência, situada na Rua Cabixi, nº 5458, encontra-se em condições precárias, sem portas, janelas, telhado e piso.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Durceli contou que deixou o Paraná após enfrentar momentos difíceis, como a perda da mãe e do marido, o que agravou seu quadro de depressão. Atualmente, ela sofre com problemas de coluna e não possui renda fixa, vivendo sob a ajuda de familiares.

Segundo ela, a mudança para Rondônia foi motivada pela tentativa de recomeçar a vida ao lado do irmão, mas a falta de um endereço próprio tem dificultado o acesso a benefícios sociais.

A casa foi doada por um morador da cidade e conta com escritura registrada em cartório. No entanto, estava abandonada há anos, necessitando de uma reforma ampla para se tornar habitável.

Diante da situação, amigos e familiares iniciaram uma campanha para arrecadar doações em dinheiro ou materiais de construção. Quem quiser contribuir financeiramente pode ajudar por meio da chave Pix em nome de Ivanilde Fernandes, cunhada de Durceli: (69) 9297-6438.

O objetivo da mobilização é proporcionar a Durceli um lar digno, oferecendo condições básicas para que ela tenha mais independência e possa buscar os auxílios sociais necessários para melhorar sua qualidade de vida.

>>>Vídeo: