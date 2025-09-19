VÍDEO: Circuito Rondoniense de Natação terá cinco etapas em diferentes municípios do estado

A Federação Aquática do Estado de Rondônia (FAER), em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), divulgou o calendário oficial do Circuito Rondoniense de Natação 2025, que contará com cinco etapas distribuídas em diferentes municípios, reunindo atletas de várias categorias.

A primeira fase está marcada para o dia 18 de outubro, em Porto Velho. Em seguida, os competidores seguem para Vilhena, no dia 25 de outubro, e Ji-Paraná, em 8 de novembro. A quarta etapa será em Cacoal, em 22 de novembro, e o circuito será encerrado com a Final Estadual, também em Porto Velho, no dia 6 de dezembro de 2025.

O evento conta com apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), além de patrocinadores locais. O objetivo é fortalecer a prática da natação no estado e promover o desenvolvimento esportivo entre atletas de diferentes idades.

Segundo a organização, cada etapa será classificatória para a grande final em Porto Velho. Interessados em participar podem obter informações sobre inscrições e regulamento diretamente com o professor Paulo, pelo telefone (69) 98486-5547.

>>>Vídeo: