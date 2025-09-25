Presidida pelo irmão do prefeito, Câmara diz que é “independente” e dá versão sobre suspensão de processo milionário que sacode Cerejeiras

A Câmara de Vereadores de Cerejeiras enviou à redação do Extra de Rondônia sua versão a respeito do caso que sacode esse Município: a notificação do Tribunal de Contas ao prefeito Sinésio José com apontamentos de graves irregularidades em processo administrativo no valor de R$ 21 milhões.

O caso ganhou repercussão após divulgação no Extra de Rondônia o que resultou em troca de farpas entre parlamentares na última sessão ordinária no Legislativo (leia mais AQUI e AQUI).

Em nota, o Legislativo, que é presidido pelo vereador Selso Lopes (irmão do prefeito Sinésio José), garante que exerce seu papel de órgão fiscalizador do Poder Executivo e atua de forma “independente e transparente”.

Ainda, d3 acordo com a nota, o processo de chamamento público realizado em Cerejeiras se refere à celebração de parceria com uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que é um modelo de gestão compartilhada, e não terceirização.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA: