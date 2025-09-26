Bar é alvo de disparo de arma de fogo em Chupinguaia

Na manhã desta sexta-feira, 26, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um bar no município de Chupinguaia.

De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial entrou em contato com a responsável pelo estabelecimento, identificada pelas iniciais A.M.

Ela relatou que, ao abrir o comércio, constatou um orifício em uma das tábuas da parede, que atingiu também quadros decorativos e folders de propaganda fixados no interior.

A comunicante explicou ainda que, ao observar com mais atenção, verificou que se tratava de uma perfuração causada por disparo de arma de fogo, o qual transfixou aproximadamente duas paredes do bar.

Segundo o relato, o disparo não teria ocorrido nesta sexta-feira, mas foi percebido apenas quando a responsável chegou para abrir o estabelecimento, motivo pelo qual solicitou a presença da guarnição para registro e verificação da situação.

O local possui câmeras de monitoramento que possivelmente registraram a ação do autor, o que poderá contribuir para a identificação do responsável pelo disparo.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e será encaminhada à Polícia Judiciária, que ficará responsável pelas investigações.