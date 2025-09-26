Caixa de som é furtada de templo evangélico em Cabixi

Na manhã desta sexta-feira, 26, por volta das 10h, A.O.F., compareceu ao Quartel da Polícia Militar de Cabixi para registrar o furto de uma caixa de som da igreja Evangélica A Palavra de Cristo Para o Brasil, localizada na Avenida Tamoios, no Centro da cidade.

Segundo o responsável, o crime teria ocorrido entre os dias 22 e 23 de setembro, quando percebeu a ausência do equipamento, que estava guardado em uma das salas do templo. O objeto levado é uma caixa de som da marca Frahn, modelo MP 3000 BT, pertencente à instituição religiosa.

A., informou que não há suspeitos sobre a autoria do crime. Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, que ficará responsável pelas investigações.